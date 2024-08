TMW Fiorentina, nuovo contatto col Milan per Adli: il punto fra cifre e formula

Ultime ore di mercato che vedranno protagonista, fra le altre, la Fiorentina. I viola, dopo i botti della prima parte di calciomercato e la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, devono ancora sistemare la rosa con 2-3 colpi importanti e uno di questi sarà certamente a centrocampo.

Adli il nome che può scaldarsi

Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da TMW, andrà in scena un nuovo contatto fra la dirigenza viola, quella del Milan e gli intermediari che stanno seguendo la situazione di Yacine Adli. Il centrocampista francese è in uscita dai rossoneri ed è profilo che piace alla dirigenza gigliata, ma le cifra ancora non combaciano. Le divergenze sono sia legate alla cifra complessiva dlel'operazione che alla formula, con la giornata di oggi che potrebbe essere quella buona in un senso o nell'altro.

Le cifre in ballo e i dettagli

La Fiorentina, secondo quanto raccolto da TMW, si è spinta fino ad una valutazione complessiva di 11 milioni di euro, col Milan che partiva da una richiesta di 15 milioni totali. Una forbice colmabile dal punto di vista economico, anche se come detto c'è distanza anche sulla formula finale: per il momento la Fiorentina è arrivata al prestito con diritto, mentre il Milan vorrebbe inserire l'obbligo da allegare all'iniziale prestito. Un altro punto su cui discutere, con le due società che proprio in queste ore riprenderanno in mano le carte e proveranno a trovare una quadra, ma le sensazioni sono più che positive in questo senso.