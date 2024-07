Fiorentina, offerta allo Sparta Praga per Vitik: 10 milioni per arrivare al difensore

Il mercato della Fiorentina è in continua evoluzione e secondo quanto riportato da Relevo il club viola ha messo nel mirino Martin Vitik per rinforzare la difesa. Secondo il portale spagnolo il club viola avrebbe già presentato un'offerta ufficiale da 10 milioni di euro più bonus allo Sparta Praga per il centrale classe 2003 e nelle prossime ore è attesa una risposta.

Il difensore è già nel giro della Nazionale maggiore della Repubblica Ceca tanto che è stato anche convocato per l'Europeo in Germania, senza però mai essere sceso in campo. La Fiorentina ci sta provando, nella speranza di Pradè e Goretti di riuscire a portarlo a Firenze, per cautelarsi anche nel caso in cui dovesse partire Nikola Milenkovic nelle prossime settimane.