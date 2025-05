Ufficiale Fiorentina, Palladino prolunga il contratto: esercitata l'opzione per il rinnovo

La Fiorentina ha rinnovato il contratto di mister Raffaele Palladino. Il contratto, originariamente in scadenza nel 2026, è stato prolungato fino al 2027. Di seguito il comunicato ufficiale del club gigliato:

"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l'opzione, a favore del Club, per l'estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027".

Il club gigliato ha deciso di esercitare l'opzione per prolungare il contratto del tecnico alla vigilia della decisiva sfida di Conference League con il Real Betis. All'andata in Spagna i padroni di casa si sono imposti 2-1, ma la rete di capitan Ranieri tiene vivo il discorso qualificazione per i viola.

La rifinitura della Fiorentina in vista del Betis

Nella tarda mattinata di oggi la Fiorentina ha lavorato al Viola Park, svolgendo l'allenamento di rifinitura, l'ultimo prima di scendere in campo domani sera (il fischio d'inizio sarà alle 21:00) contro il Real Betis nel tentativo di ribaltare lo svantaggio di un gol accumulato all'andata e di regalarsi quella che sarebbe la terza, storica finale consecutiva di Conference League.

Notizie 'agrodolci' per Palladino, che ha visto allenarsi regolarmente in gruppo Dodo: il terzino brasiliano, come già rivelato negli ultimi giorni, è pronto a fare il suo rientro lampo con la Fiorentina a distanza di neppure due settimane dal problema all'appendice che l'ha costretto a fermarsi e sottoporsi ad un intervento rapido e non invasivo. Alla seduta odierna hanno preso parte anche tre giocatori della Primavera: il portiere Gianmaria Fei, il difensore Lorenzo Romani e l'attaccante Maat Daniel Caprini, quest'ultimo però ormai aggregato da mesi in pianta stabile con la prima squadra.

Non ha di fatto lavorato, invece, Danilo Cataldi alla rifinitura mattutina al Viola Park. In un primo momento il centrocampista classe '94 è rimasto seduto a bordo campo, per poi andare via con un componente dello staff tecnico. Aumenta il pessimismo, dunque, sulla sua presenza domani al Franchi per il ritorno col Betis.