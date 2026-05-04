Fiorentina, Paratici: "Felici se ci chiederanno giocatori. Vanoli? Parleremo di futuro"

L’attesa per Roma-Fiorentina si intreccia con le emozioni di una classifica che, per i viola, resta ancora da decifrare. A poche ore dal fischio d’inizio dell’Olimpico, il direttore sportivo gigliato Fabio Paratici si è presentato ai microfoni di DAZN con lo sguardo rivolto al campo, ma anche a quanto accade contemporaneamente sugli altri campi. La sfida tra Cremonese e Lazio, infatti, può regalare alla Fiorentina quella matematica certezza della salvezza che finora è mancata. In un clima di pathos e di attesa, Paratici ha raccontato come si vive la fatica di questi mesi, da quando è arrivato a Firenze, senza nascondere un pensiero già proiettato verso il futuro. Tra rinnovi, prestiti in rientro e il legame con l’allenatore Paolo Vanoli, il dirigente ha tracciato le linee guida di una pianificazione che non si ferma alla prossima partita, ma che aspetta solo il momento giusto per trasformarsi in progetti concreti. E mentre il risultato di Cremona arriva in aggiornamento, ecco le parole di Paratici.

"È sempre difficile ottenere gli obiettivi, che sia una vittoria di un campionato, una salvezza, un raggiungimento di una qualificazione in Champions. Si vive appunto con il pathos di tutto il lavoro che le persone intorno a te – la squadra, lo staff, i dirigenti, i magazzinieri – tutti fanno e hanno questa passione per farlo. E quindi logicamente si vive con un po’ di patema d’animo. Ecco, è normale, giusto che sia così, ma il risultato è vicino".

Avete iniziato a pensare all’anno prossimo? Cosa ti piacerebbe fare di questa squadra qui? Torneranno tanti prestiti. Ti sei fatto un’idea di quella che può essere una struttura che vorresti questa squadra avesse per l’anno prossimo, in termini proprio di calciatori? Si parla che Fagioli magari te lo possono venire a chiedere. Vi siete fatti un’idea di massima?

"Guarda, innanzitutto la squadra nasce sempre dall’unione di intenti tra la società e l’allenatore. Bisogna sempre seguire l’allenatore per costruire una squadra consona a quello che lui chiede, quindi vuol dire in termini di stile di gioco, in termini di carattere, in termini di giocatori adatti al suo profilo. Questa è la prima cosa. Quando ci sederemo con Paolo per fare il consuntivo di questa stagione e per programmare la prossima, parleremo di tutte queste cose. Poi, per quanto riguarda i calciatori che ci verranno eventualmente richiesti, saremo molto felici se qualcuno ci chiederà i nostri giocatori, ma saremo altrettanto felici di valutarne la permanenza. Quindi è chiaro che se i giocatori hanno richieste, significa che hanno fatto bene, e hanno fatto bene per la Fiorentina".

Immagino, non so se c’erano loro, ma l’assist… Quindi siete con Paolo (Vanoli, ndc) l’anno prossimo? Avete già iniziato a pianificare il futuro con lui o rimaniamo con un’ipotesi?

"No, allora, la prima cosa è che noi parliamo tutti i giorni con Vanoli. Io parlo con Paolo tutti i giorni, visto che sono al centro sportivo tutti i giorni, e parliamo di tutte queste cose. Ma non ora: ne parliamo da quando siamo arrivati, perché a tutti noi, tu sei di calcio, piace parlare sempre di futuro e guardare al futuro. È chiaro che se e quando raggiungeremo la matematica certezza, ci siederemo con lui pronti a discutere del consuntivo, di quello che ha funzionato e non ha funzionato quest’anno e di quello che vorremmo fare insieme per il futuro, per il prossimo. Questo è quello che si fa sempre, in ogni stagione, in ogni squadra che si rispetti. Quindi partiamo da questo punto".

Sì, nel salutarla diamo anche un aggiornamento statistico per quello che diceva lei poco fa, perché ha segnato la Lazio, ha segnato Noslin. Quindi il risultato in questo momento è Cremonese 1, Lazio 2. La traduco in termini pratici: con un pareggio questa sera la Fiorentina è salva. Lo dice nello spogliatoio oppure no?

"Ma no, lo sapranno già. Non ci sarà bisogno del mio contributo. Però va bene, insomma: mi dispiace per la Cremonese, ma sono felice per noi. Grazie, buona serata e buona partita".