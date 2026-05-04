Paratici: "Quando saremo salvi parleremo con Vanoli. Roma? Concentrato sulla Fiorentina"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma: "Dobbiamo stare concentrati sul finire questa stagione bene per portare in salvo la squadra, ci mancano alcuni punti, siamo concentrati su questo. Poi è chiaro che siamo proiettati al futuro come tutti, ci penseremo da quel momento in poi".

Continuerete con Vanoli oppure vi state guardando intorno?

"Vanoli lo vedo tutti i giorni, quasi fin troppo, sono 4 mesi (ride, ndr). Lui e il suo staff hanno fatto un lavoro straordinario che dobbiamo ancora terminare, se e quando raggiungeremo la matematica salvezza, ci siederemo con lui per programmare e per decidere che cosa ne sarà del futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina".

Che mercato sta pensando per l'estate?

"Credo che si faccia insieme all'allenatore, quando ci siederemo con lui faremo dei programmi, parlando di quello che è andato e quello che non è andato come si fa ogni fine stagione. Oggi è un po' presto per parlare di che tipo di mercato sarà".

La Roma ha pensato a lei per il futuro?

"Fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club, ma sono arrivato a Firenze da poco, sono concentratissimo su questo club e sul raggiungere la salvezza".

Con Vanoli parlerete anche di quello che ha in mente e, se le idee collimeranno, sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?

"Noi abbiamo come sempre in progetto quando finisce la stagione di fare il consuntivo con l'allenatore, per quello che lui e la società vorranno proporre. Il mercato nasce da un'unione di intenti, ne parleremo con lui, è sempre lui che detta lo stile di gioco e cosa vuole proporre. Cercheremo di allinearci e vedere se le idee collimano".