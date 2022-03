Fiorentina, per l'attacco si guarda al campionato di B: piace De Luca del Perugia

vedi letture

Aumentano le pretendenti per Manuel De Luca, attaccante che sta facendo benissimo in Serie B con la maglia del Perugia. L'attaccante, dopo aver attirato le attenzioni di Udinese e Bologna, piace anche alla Fiorentina, sempre alla ricerca di profili giovani e italiani per la squadra del futuro. A riportarlo è Firenzeviola.it.