Fiorentina, perdi uno per ritrovarne due. Palladino scopre i migliori Colpani e Beltran

Vibrazioni da grande Fiorentina, quelle che arrivano indietro dal Via del Mare e dalla prestazione messa in scena ieri pomeriggio dai ragazzi di Palladino. La roboante vittoria per 6-0 sul campo di un Lecce in crisi nera restituisce tante immagini singole di soddisfazione al tecnico dei viola, ma anche qualche attimo di apprensione e spavento.

Sì, perché la Fiorentina rischia di aver perso per un po' causa infortunio l'uomo designato a diventarne nuovo leader. Dopo neanche 5 minuti di partita a Lecce, Albert Gudmundsson ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un fastidio alla coscia. Lo ha imitato alla mezz'ora (uscendo però solo all'intervallo) l'altro grande protagonista Moise Kean. Quello del nazionale azzurro, comunque, dovrebbe essere un problema di minor portata. E in ogni caso Palladino (e il suo vice Citterio che lo sostituiva sulla panchina del Via del Mare) è conscio di aver ricevuto due ottimi segnali da chi potrebbe prendere il loro posto.

Da una parte Andrea Colpani, dall'altra Lucas Beltran. Entrambi hanno fornito i loro primi squilli di questa stagione partita per entrambi con rendimento sotto le aspettative, anche se dalle traiettorie opposte. Incassando tanta fiducia l'ex Monza, trovando ben poco spazio l'argentino. Al Via del Mare glielo ha spalancato proprio l'infortunio di Gudmundsson, e Beltran è stato lesto a portare l'occasione dalla sua parte. Se l'exploit di Lecce troverà continuità, il primo ad esserne contento sarà sicuramente il suo allenatore Palladino, pronto ad ampliare il ventaglio di opzioni a sua disposizione.