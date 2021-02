Fiorentina, Prandelli: "I 10 punti sulla terzultima non mi danno fiducia. Gotti grande tecnico"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa, parla anche dell'Udinese, prossimo avversario dei viola in campionato: "Gotti è un grande tecnico, con esperienza e capacità: sa preparare bene le partite. La sua Udinese è ordinata e sa cosa deve fare in campo. Noi dobbiamo essere molto attenti nelle uscite ed equilibrati quando ripartiremo in contropiede. Servirà poi cattiveria e determinazione sotto porta. L'aggettivo "tranquillo" ancora non fa parte del nostro percorso. Dobbiamo essere consapevoli che lotteremo tutti i giorni, in ogni gara. Dobbiamo consolidare le poche cose che sappiamo fare e farle ancora meglio. Non dobbiamo mai abbassare la testa, i 10 punti sulla terzultima non mi danno fiducia".