Fiorentina, Pulgar poco impiegato in Turchia: malumore viola con il Galatasaray

Erick Pulgar ha lasciato la Fiorentina a gennaio per trovare più spazio scegliendo il Galatasay come squadra per terminare la stagione in corso. Il problema per il cileno è che dal suo arrivo ha disputato appena 4 presenze per soli 138 minuti in campo, non certo un ruolo da protagonista. Questo impiego risicato tra l'altro, non ha fatto arrabbiare solo il centrocampista, ma anche lo stesso club viola, che nei contatti con la società di Istanbul avrebbe espresso tutto il proprio malumore. A riportarlo è Takvim.com.