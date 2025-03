Fiorentina, restyling del Franchi: obiettivo avere la Fiesole coperta entro il 2026

Sulle colonne dell'edizione fiorentina de La Repubblica si parla del restyling dello stadio Artemio Franchi, che sta costringendo la società viola a giocare da inizio anno con la Curva Fiesole e parti delle due tribune chiuse. La Curva Fiesole, scrive il quotidiano, sarà completamente coperta e ampliata, con l’aggiunta di dispositivi antisismici sull’anello esistente. La Maratona subirà una riprofilatura dei gradini, ampliando la larghezza, e saranno installate nuove sedute, parapetti e recinzioni. La Tribuna principale, per ora interessata solo nel lato Fiesole, sarà restaurata.

Il progetto mira a mantenere la capienza attuale di 24.000 spettatori per la stagione 2025-2026, senza riduzioni. Il Comune di Firenze ha richiesto una modifica del piano iniziale, anticipando la copertura della Curva Fiesole, prevista per il 2026, e posticipando l’inizio dei lavori sulla Ferrovia. Quest’ultima parte partirà solo dopo il completamento della Fiesole. La speranza è di festeggiare il centenario del club con una capienza di 34.000 spettatori, anche se non tutti i lavori potrebbero essere completati in tempo. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha dichiarato di essere disposto a partecipare finanziariamente a condizione di avere il controllo totale sull’opera e sulle aree commerciali.

