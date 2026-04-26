Fiorentina, Rugani tira le fila della stagione: "È stata comunque formativa per l'atteggiamento"

Al termine della gara pareggiata 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore centrale dei viola Daniele Rugani. Queste le sue parole sul match: “Avremmo voluto vincerla e abbiamo avuto grosse occasioni per far gol. Nel secondo tempo loro sono cresciuti e noi portiamo a casa un punto che ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo che settimane fa sembrava lontano. C'è un po' di amaro in bocca per non aver vinto ma anche soddisfazione per il punto fatto".

Come state a livello mentale?

"Abbiamo passato mesi difficili, per i ragazzi è stata una stagione formativa e anche io sono arrivato in un momento complicato ma da quando sono arrivato la squadra ha fatto passi in avanti dal punto di vista dell'atteggiamento, forse era quello che mancava all'inizio. Ora siamo un po' più vicini ma ancora non del tutto".

Si gioca il futuro a Firenze?

"Sono arrivato con l'obiettivo di salvare la Fiorentina e adesso è vicino, era quello che volevo. A livello personale vediamo cosa succederà nel finale di stagione, questo ultimo mese sarà decisivo per la squadra e anche per me".