Rugani: "L'obiettivo era salvare la Fiorentina e, a prescindere dal mio futuro, ci siamo vicini"

Daniele Rugani, difensore della Fiorentina, si è espresso così ai canali ufficiali del club dopo il pareggio col Sassuolo: "Abbiamo provato a vincerla, poi abbiamo capito che un punto poteva essere importante per il nostro percorso. Abbiamo avuto le nostre chance per vincerla e abbiamo fatto una buona partita considerando l'emergenza e molto caldo, non era una partita facile e la squadra si è adattata bene. Credo che siamo diventati molto più solidi in tutti i reparti rispetto al periodo precedente rispetto a quando sono arrivato io. Oggi eravamo scesi in campo per vincere ma alla fine è un punto che ci avvicina a un obiettivo che qualche mese fa spaventava un po' tutti. Dobbiamo essere soddisfatti".

Sul suo inserimento: "Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, si difende tutti insieme. I complimenti vanno fatti alla squadra, io sto cercando di dare il mio contributo: l'obiettivo era salvare la Fiorentina e a prescindere da come andranno le cose a livello personale l'obiettivo è vicino".

Sulla prossima gara con la Roma: "Abbiamo un calendario difficile e siamo stati bravi a tirarci fuori dalle zone basse prima di queste partite. Con la Roma sarà una bellissima partita, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi".