Fiorentina, se parte Pezzella c'è già l'accordo con l'ex Nastasic

vedi letture

La Fiorentina ha già l'accordo per Matijia Nastasic in vista della quasi certa partenza di German Pezzella. Il serbo è un ex che farebbe ritorno dopo aver giocato in giro per l'Europa, ma vista anche la potenziale partenza di Milenkovic, il club viola segueb con interesse anche i Cistana del Brescia e Lovato dell'Hellas Verona. A riportarlo è Tuttosport.