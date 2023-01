Fiorentina-Sirigu, risolti gli ultimi dettagli: domattina prevista la firma sul contratto

Salvatore Sirigu ha lasciato poco fa il Centro Sportivo della Fiorentina in compagnia del proprio procuratore Giovanni Branchini. Sono stati risolti gli ultimi dettagli dell'operazione che lo vedrà approdare in viola in prestito secco fino a giugno. Prevista per domattina la firma sul contratto. A riportarlo è Firenzeviola.it.