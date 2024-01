TMW Fiorentina su Carboni ma per l'Inter è incedibile. L'agente dopo il summit: "Non chiedete a me..."

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell'interesse mostrato dalla Fiorentina per Valentin Carboni, talento di proprietà dell'Inter ma in prestito al Monza fino al termine della stagione. Il suo agente Alessandro Moggi ha fatto visite in queste ore alla società nerazzurra all'interno della sede di Viale della Liberazione con l'intenzione di portare sulla scrivania di Ausilio e Marotta una proposta viola da circa 12 milioni di euro complessivi.

Per l'Inter il giocatore resta tuttavia incedibile, se non a fronte di una proposta fuori mercato comunque ben superiore a quanto pensato dalla società di Rocco Commisso. Di questa possibilità stoppata sul nascere dall'Inter ha brevemente parlato lo stesso Moggi all'uscita dalla sede nerazzurra dopo l'incontro coi dirigenti: "Non si parla di niente... Fiorentina? Non dovete chiedere nulla a me", le brevissime parole raccolte dai cronisti presenti.