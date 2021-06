Fiorentina, su Diks irrompe il Fenerbahce. Il terzino piace anche a Copenhagen e Anderlecth

vedi letture

Kevin Diks, terzino legato alla Fiorentina ancora per un anno, ha mercato in tutta Europa. Come riporta il quotidiano turco Daily Sabah, il giocatore è finito nel mirino del Fenebahçe ma anche di altri club europei come Anderlecht e Copenhagen.