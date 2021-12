Fiorentina su Ikone, la benedizione di Damiani: "Preso bene a 15 milioni, giocatore esplosivo"

vedi letture

Jonathan Ikoné è balzato prepotentemente in cima alla lista degli obiettivi di gennaio della Fiorentina. Per capire meglio la portata di questo affare, che secondo gli ultimi aggiornamenti è in dirittura d'arrivo, FirenzeViola.it ha intervistato un esperto di mercato francese come lo storico agente Oscar Damiani. "Il giocatore è forte, sa fare sia l'esterno che la seconda punta, può giocare sia in un attacco a due che in uno a tre. È forte di gambe e sa anche fare gol, oltre a essere davvero esplosivo: parliamo di un buon prospetto. Inserirsi in Italia non è mai facile, la Serie A è un campionato più tattico e che offre meno spazi rispetto alla Ligue 1 in cui Ikone ha sempre giocato. 15 milioni? È un prezzo giusto. Lo scorso anno non sarebbero bastati ma adesso il Lille ha un maggior bisogno di vendere. A Firenze può portare sia assist che gol".