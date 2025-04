Fiorentina, tempi incerti per Dodo. E Palladino studia una mossa a sorpresa per sostituirlo

Non accenna a placarsi la sfortuna in casa Fiorentina. Dopo il forfait quasi certo di Moise Kean, volato a Parigi per motivi familiari, Raffaele Palladino deve fare i conti con un'altra pesante assenza: si è fermato anche Dodo. Il terzino brasiliano è stato infatti operato d'urgenza per appendicite e, nonostante sui social abbia trasmesso ottimismo assicurando ai tifosi un ritorno rapido, i tempi di recupero restano incerti, come riportato dal Corriere Fiorentino.

L'ex Shakhtar Donetsk salterà sicuramente la sfida di domani contro l'Empoli e, con ogni probabilità, anche la trasferta di Siviglia per l'andata della semifinale di Conference League contro il Real Betis. Resta invece in dubbio - si legge ancora sul quotidiano - per il match contro la Roma e per il ritorno europeo al Franchi.

Per il derby dell'Arno, dunque, Palladino dovrà rinunciare a due pedine fondamentali e difficilmente sostituibili nello scacchiere viola. Se in attacco, a Cagliari, la coppia Gudmundsson-Beltran ha dato risposte confortanti, a destra la soluzione più plausibile pare essere l'adattamento di Michael Folorunsho.