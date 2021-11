Fiorentina, torna Nico Gonzalez? L'Argentina potrebbe ritirare la convocazione

L'Argentina sta valutando il possibile ritiro della convocazione di Nico Gonzalez, ancora positivo al Covid, ma comunque chiamato dal ct Scaloni per le prossime gare dell'Albiceleste. Lo riporta Tyc Sports, che sottolinea come nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione definitiva con un comunicato da parte della Nazionale che rinuncerebbe all'esterno viola per le partite con Uruguay e Brasile. Intanto la Seleccion si è tutelata convocando al suo posto il Papu Gomez, dato che in ogni caso Nico Gonzalez potrebbe essere a disposizione al massimo nella seconda gara con la Seleçao.