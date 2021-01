Fiorentina, tre ipotesi per il futuro di Ribery: ritiro, MLS o ritorno in Germania

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica oggi un approfondimento su due dei recenti protagonisti di casa Fiorentina, ovvero Cesare Prandelli e Franck Ribery, che in questi primi sei mesi del 2021 si giocheranno parecchio (entrambi andranno in scadenza il 30 giugno) e dai quali dipenderà gran parte del futuro prossimo della Fiorentina. Si comincia da Prandelli: «Ho detto ai dirigenti che a un certo punto saranno loro a chiedermi di rinnovare» disse il mister nel giorno della sua presentazione. La decisione, come sempre, spetterà a Commisso: sarà lui a valutare se, davvero, Cesare possa essere il tecnico capace di regalare stabilità al progetto tecnico. Spazio poi a Ribery: il francese col cambio di allenatore sembra tornato quello che, nei primi mesi a Firenze, abbagliò il campionato. Per lui il proposito di inizio 2021 è tornare a segnare e poi si vedrà. Tutto lascia pensare che i prossimi, per lui, siano gli ultimi mesi in viola. Ritiro, ritorno in Germania, o chiusura negli Usa. A oggi, son queste le ipotesi più quotate per il suo futuro. Eppure, si sa, mai dire mai.