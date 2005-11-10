Pellegatti: "Amorim ha chiesto un difensore. Ramos? Continuo a chiedermi perché quella cifra"

Per fare un punto sulle novità di casa Milan, particolarmente attivo in questa fase preliminare di calciomercato, è intervenuto sul proprio canale YouTube il noto giornalista Carlo Pellegatti. Queste le sue parole: "Vertice di mercato a Lisbona. Gerry Cardinale continua in prima persona a gestire questa campagna di rafforzamento ed è andato personalmente a Lisbona a parlare con Amorim, accompagnato da Henrik Almstad, da Bobby Gardiner, per approfondire ulteriori questioni relative ai nuovi acquisti".

Parlando dei possibili prossimi acquisti dei rossoneri, Pellegatti riferisce come l'obiettivo degli uomini di mercato del Diavolo si è spostato sulla difesa sotto indicazione di Amorim, che ha chiesto a gran voce un nuovo difensore centrale: "Le ultime notizie parlano di un interessamento sempre più concreto per Antonio Silva. Ancora Mendes. In questo momento è Mendes il punto di riferimento del mercato rossonero".

Infine, il giornalista è tornato anche sull'affare Goncalo Ramos, pagato dal Milan un'esorbitante cifra che, contendo anche i bonus, dovrebbe superare i 75 milioni di euro: "Continuano ovviamente le domande su questa cifra esorbitante per Gonçalo Ramos. Un giorno sapremo per quale motivo. Ripeto, dal Milan fanno trapelare che ci fosse una forte concorrenza".