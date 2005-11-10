La Fiorentina cerca acquirenti per Roberto Piccoli. Il Cagliari sogna di riportarlo in Sardegna

Il futuro di Roberto Piccoli potrebbe non essere legato a Firenze, nonostante la Fiorentina abbia investito una cifra importante, pari a circa 27 milioni di euro, per portarlo in viola. Secondo quanto riferito da Radio Sportiva, il Cagliari avrebbe riacceso con decisione i contatti per l’attaccante e sogna il suo ritorno in Sardegna.

In casa viola si ragiona ora sulle possibili soluzioni, ma recuperare l’intero investimento attraverso una cessione a titolo definitivo appare complicato e rischierebbe di generare una minusvalenza. Per questo motivo sta prendendo sempre più corpo l’idea di una cessione temporanea, con la formula del prestito, che permetterebbe al giocatore di trovare maggiore continuità e minuti utili per rilanciarsi dopo un’annata fatta di alti e bassi. Lo stesso Piccoli, dal canto suo, non sembrerebbe particolarmente convinto da destinazioni in cui la lotta principale sia esclusivamente quella per la salvezza.

Intorno all’attaccante si registra comunque un certo movimento. Parma e Lazio sono state tra le prime a sondare il terreno con interesse, con i biancocelesti alla ricerca di un nuovo centravanti su indicazione di Gennaro Gattuso, non del tutto soddisfatto di Ratkov e attratto dal profilo del classe 2001. Nelle ultime ore, inoltre, la lista delle pretendenti si è ulteriormente allungata, con Torino, Genoa e Venezia che hanno effettuato nuovi sondaggi, insieme al Cagliari che resta vigile e pronto a inserirsi con decisione.