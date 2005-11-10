Florenzi analizza il ko della Roma: "Perfetta per 75', prendere tre gol così fa male"

Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma, ha analizzato a Sky Sport il clamoroso ko dei giallorossi contro il Real Madrid in Champions League, rimontati di tre gol negli ultimi 10 minuti di gara.

Queste le sue parole: "La Roma per 75 minuti è stata perfetta, aveva dominato il gioco ed era avanti meritatamente. In sette minuti sono poi arrivati tre gol in calcio piazzato, ma non credo sia stato un problema di concentrazione. E' ovvio che prenderli così ravvicinati fa male, in qualche modo hanno come cancellato i precedenti 80 minuti".