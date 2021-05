focus Calendari a confronto, la lotta salvezza: arriva un decisivo Benevento-Cagliari

Chi andrà in Serie B? Chi si salverà? L'ultimo turno ha sorriso solo al Torino, unica tra le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere a cogliere i tre punti. Per il resto, punti pesantissimi per Spezia e Cagliari, mentre il ko del Benevento lascia la squadra di Inzaghi sola al terzultimo posto della classifica. E nel prossimo turno c'è Benevento-Cagliari. Di seguito i calendari a confronto delle squadre coinvolte nella lotta salvezza, dopo le gare della 34^ giornata di Serie A.

La classifica

Genoa 36 punti (34 gare)

Fiorentina 35 punti (34 gare)

Spezia 34 punti (34 gare)

Torino 34 punti (33 gare)

Cagliari 32 punti (34 gare)

Benevento 31 punti (34 gare)

Parma 20 punti (34 gare)

Crotone 18 punti (34 gare)

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino 18 maggio

9 maggio - 35esima giornata

Benevento-Cagliari

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Spezia-Napoli

12 maggio - 36esima giornata

Atalanta-Benevento

Bologna-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Sampdoria-Spezia

Torino-Milan

16 maggio - 37esima giornata

Benevento-Crotone

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

Milan-Cagliari

Spezia-Torino

23 maggio - 38esima giornata

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Benevento