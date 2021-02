focus Hellas, tante offerte da stranieri per il club. Valutato fra gli 80 e i 100 milioni

vedi letture

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

HELLAS VERONA

Come se fosse (davvero) una piccola Atalanta, Juric sta cambiando la vita del Verona di Maurizio Setti. Il presidente è riuscito, con le plusvalenze dell’anno scorso, a mettere a posto il bilancio, tra Amrabat, Kumbulla e Rrahmani. Con Zaccagni e Lovato probabilmente riuscirà a puntellare ulteriormente: nell’anno passato il numero uno veronese si è corrisposto 3 milioni di euro di stipendio per i risultati straordinari costruiti.

NON MANCANO LE OFFERTE - L’Hellas Verona è una società appetibile ora, ma lo era anche prima del suo ritorno in Serie A. Perché nel corso degli anni ci sono stati molti investitori - principalmente stranieri - che avrebbero voluto giocare sullo yo-yo del Verona, tra Serie A e Serie B. Ovviamente ora è praticamente impossibile che arrivi una proposta esagerata che può far girare la testa al presidente Setti: la valutazione fatta è tra gli 80 e i 100 milioni di euro, ma francamente il valore di mercato dovrebbe essere inferiori, al netto delle plusvalenze.

RIMANE NEL CALCIO - Eventualmente Maurizio Setti non lascerebbe il calcio, anche se dovesse arrivare una proposta da un colosso straniero. Perché ha in mano anche il Mantova, club di Serie C e vicino geograficamente a Verona, con cui non si distaccherebbe completamente. Quindi la vendita al momento, a meno di cifre clamorose, è da escludere. Più avanti bisognerà capire, anche se Juric è la gallina dalle uova d’oro delle ultime due stagioni.