Abbiamo pubblicato in giornata la classifica dei 100 migliori giocatori di Serie A. Passiamo adesso alla controclassifica, relativa a chi invece non ha avuto in rendimento all'altezza: di seguito i 20 giocatori con la peggior media voto del campionato, tenendo in considerazione solamente coloro che hanno preso almeno 14 voti:

1. Luca MARRONE (Crotone) 5.33

2. Sebastiano LUPERTO (Crotone) 5.42

3. Vladimir GOLEMIC (Crotone) 5.45

4. Daam FOULON (Benevento) 5.47

5. Lisandro MAGALLAN (Crotone) 5.50

6. Andreas CORNELIUS (Parma) 5.50

7. Alessandro TUIA (Benevento) 5.53

8. Bruno ALVES (Parma) 5.53

9. Artur IONITA (Benevento) 5.54

10. Christian KOUAME (Fiorentina) 5.56

11. Ricardo RODRIGUEZ (Torino) 5.57

12. Samuel DI CARMINE (Crotone) 5.59

13. Lorenzo VENUTI (Fiorentina) 5.60

14. LYANCO Evangelista (Torino) 5.62

15. Kevin LASAGNA (Hellas Verona) 5.63

16. Luca VIGNALI (Spezia) 5.64

17. Gianluca LAPADULA (Benevento) 5.65

18. Pedro PEREIRA (Crotone) 5.65

19. PATRIC (Lazio) 5.67

20. Giovanni SIMEONE (Cagliari) 5.67