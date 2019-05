Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

I migliori, i peggiori: squadra per squadra, li avete visti giocare lungo tutta la stagione sui campi di Serie A. Li avete visti anche attraverso le pagelle di TMW: a campionato ormai concluso, è tempo di bilanci. E, medie voto alla mano, è possibile tracciare una riga, per ognuna delle 20 partecipanti: chi ha superato il 6 in pagella, e chi no. Tempo di esami: cliccando sul link troverete tutti gli articoli dedicati alle squadre del nostro campionato.

Promossi e bocciati: Atalanta, Zapata-Ilicic boom. Barrow sparisce

Promossi e bocciati: Bologna, eterno Palacio. Nagy non si adatta

Promossi e bocciati: Cagliari, il trio d'Italia va. Klavan e Bradaric no

Promossi e bocciati: Chievo, si salvano solo Sorrentino e Pellissier

Promossi e bocciati: Empoli, Dragowski impressiona. La Gumina fatica

Promossi e bocciati: Fiorentina, Chiesa si conferma. Simeone disastro

Promossi e bocciati: Frosinone, si salva solo Sportiello

Promossi e bocciati: Genoa, Radu e Romero crescono. Mediana scialba

Promossi e bocciati: Inter, Politano è il top. Icardi, sufficienza a stento

Promossi e bocciati: Juventus, CR7 the best. Dybala-Costa: crollo

Promossi e bocciati: Lazio, Correa-Acerbi colpi veri. SMS non più di moda

Promossi e bocciati: Milan, Donnarumma un big. Cutrone, passo indietro

Promossi e bocciati: Napoli, tante certezze. Mertens torna il numero uno

Promossi e bocciati: Parma, Gervinho super. Biabiany irriconoscibile

Promossi e bocciati: Roma, El Sha e Mirante top. Schick, che delusione

Promossi e bocciati: Samp, Quaglia uber alles. Brillano i gioielli

Promossi e bocciati: Sassuolo, rivelazione Demiral. Flop Rogerio

Promossi e bocciati: SPAL, Lazzari è la stella. Promossi i portieri

Promossi e bocciati: Torino, Zaza unica delusione. Ansaldi il migliore