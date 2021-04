FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 18° turno: Svanberg è il migliore del weekend

focus Serie A, la Top 11 del 18° turno: Svanberg è il migliore del weekend

Di seguito la Top 11 del 31° turno di Serie A (4-3-3). Unico 8 in pagella lo svedese Svanberg del Bologna, protagonista del successo dei felsinei contro lo Spezia:

PIERLUIGI GOLLINI

Atalanta-Juventus 1-0

Nel primo tempo non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma si guadagna il voto in pagella al 32’ del secondo tempo su Morata. Bene soprattutto in uscita, in alcuni casi si muove preventivamente e chiude le linee di passaggio.

JUAN GUILLERMO CUADRADO

Atalanta-Juventus 1-0

Regista di fascia nel primo tempo, ultimo ad arrendersi al 93'. È l'unico veramente pericoloso anche con i suoi dribbling continui. Purtroppo per Pirlo non è aiutato abbastanza dai compagni.

BERAT DJIMSITI

Atalanta-Juventus 1-0

Non concede praticamente nulla. Anticipa spesso la giocata e nelle situazioni più intricate ci mette anche il corpo. Romero squalificato? Nessun problema, l'altro argentino lo sostituisce alla grande.

KOSTAS MANOLAS

Napoli-Inter 1-1

Dopo qualche prova negativa, si riscatta con una prova solida. Esce sempre bene in anticipo e sventa più di un pericolo in area di rigore. Lo fa bene anche sul cross di Darmian, però in quel caso è sfortunato e serve inavvertitamente Eriksen per l'1-1. Chiusura provvidenziale nel finale su Hakimi.

GIUSEPPE PEZZELLA

Cagliari-Parma 4-3

Un treno sulla fascia sinistra, è il principale protagonista del primo tempo in cui fa tutto lui. Suo il gol che sblocca la gara, il primo in Serie A, suo un tiro che sfiora il raddoppio, suo il fallo da rigore poi tolto dal VAR. Ennesima prestazione importante del terzino del Parma, tra i migliori del campionato dei crociati.

MATTIAS SVANBERG

Bologna-Spezia 4-1

Due gol per chiudere la partita, ma la prestazione del "tuttocampista" del Bologna è stata a dir poco perfetta, sia un fase di possesso che in quella di contenimento.

RUSLAN MALINOVSKYI

Atalanta-Juventus 1-0

Prima rischia di buttare giù dalla porta dai 30 metri, poi segna il gol decisivo. Imita Ventola, venti anni dopo.

RODRIGO DE PAUL

Crotone-Udinese 1-2

A volte esagera nel cercare la giocata a tutti i costi, ma è dalla sua qualità che passa ogni azione dell'Udinese. Si prende ogni tipo di responsabilità, trascinando l'Udinese alla vittoria con una doppietta da campione: un destro a giro nel primo tempo, controllo, slalom e finalizzazione perfetta nella ripresa. Conferma così, ancora una volta, di essere da big. Il rosso finale non macchia una partita super.

DOMENICO BERARDI

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Entra in campo e in pochi minuti segna una doppietta dagli undici metri. Entrambe le conclusioni, seppur diverse, sono perfette. E sono 101 reti con la maglia del Sassuolo.

MUSA BARROW

Bologna-Spezia 4-1

Un gol, un palo e tanti ottimi spunti per il gambiano, fra i migliori in campo del Bologna.

CIRO IMMOBILE

Lazio-Benevento 5-3

Pronti-via, colpisce subito un palo e accoglie un'altra gara che pare stregata. Dopo pochi minuti favorisce l'autorete di Depaoli, ma non interrompe un digiuno che va avanti dal 7 febbraio. Ci riesce poco dopo a tu per tu con Montipò e raggiunge quota 150 in Serie A. 151 nel finale, finalizzando al meglio un contropiede. Per lui è il giorno della liberazione.