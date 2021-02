focus Serie A, Top e Flop 20: Muriel si riprende la corona, Ibra scivola al 3° posto

Cambia la testa della classifica di rendimento. Zlatan Ibrahimovic dal suo ritorno in campo ha collezionato l'ennesima insufficienza e scivola al terzo posto, scavalcato da Lukaku e Luis Muriel, di nuovo in testa, e al secondo 8 consecutivo. L'Inter prende il largo in classifica e lo si vede anche dai giocatori inseriti nella Top 20, ben 4 (Lukaku, Lautaro, Barella e Hakimi). Situazione opposta per il Crotone ultimo, che non a caso ha quattro giocatori fra i peggiori 5 del torneo, considerando le medie voto di Tuttomercatoweb e prendendo in considerazione solamente coloro che hanno preso voto in almeno 12 occasioni. Di seguito le due classifiche:

TOP 20

6,81 MURIEL (Atalanta)

6,74 LUKAKU (Inter)

6,63 IBRAHIMOVIC (Milan)

6,62 LOZANO (Napoli)

6,55 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,50 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,50 MKHITARYAN (Roma)

6,50 NZOLA (Spezia)

6,48 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,45 BELOTTI (Torino)

6,45 BARELLA (Inter)

6,45 GOSENS (Atalanta)

6,44 BERARDI (Sassuolo)

6,43 DE PAUL (Udinese)

6,43 IMMOBILE (Lazio)

6,40 MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

6,39 INSIGNE (Napoli)

6,39 DONNARUMMA (Milan)

6,38 HAKIMI (Inter)

6,37 SPINAZZOLA (Roma)

FLOP 20

5,33 MARRONE (Crotone)

5,47 LUPERTO (Crotone)

5,50 IONITA (Benevento)

5,50 GOLEMIC (Crotone)

5,50 MAGALLAN (Crotone)

5,50 CORNELIUS (Parma)

5,53 BRUNO ALVES (Parma)

5,54 TUIA (Benevento)

5,54 DABO (Benevento)

5,56 KOUAME (Fiorentina)

5,58 KALINIC (Hellas Verona)

5,58 IACOPONI (Parma)

5,59 LYANCO (Torino)

5,62 ZAZA (Torino)

5,64 LASAGNA (Hellas Verona)

5,64 FOULON (Benevento)

5,64 DI CARMINE (Crotone)

5,65 PULGAR (Fiorentina)

5,65 RODRIGUEZ (Torino)

5,66 HERNANI (Parma)