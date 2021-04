Fonseca non sa se allenerà la Roma l'anno prossimo. Ma vincendo farebbe un favore a tutti

“Cosa cambia questa qualificazione per me? Non cambia niente”. Parola di Paulo Fonseca, che dopo aver eliminato l’Ajax ha continuato: “Non so se sarò io l’allenatore della Roma l’anno prossimo”. Il che vuol dire, d’altra parte, che non sa se non lo sarà. Il tecnico portoghese, che in campionato vede lontano (non certo impossibile) il piazzamento Champions, potrebbe comunque conquistare l’accesso alla competizione più prestigiosa per la via traversa. Significherebbe mettere in bacheca l’Europa League, un trofeo che le italiane non hanno mai vinto da quando si chiama così. Farebbe un grandissimo favore a tutti.

Tutto in bilico. Il favore lo farebbe anzitutto alla Roma, ovviamente: i Friedkin partirebbero subito con un titolo e parecchi milioni in più in cassa. All’Italia, che per la prima volta avrebbe cinque squadre in corsa nella prossima Champions League. A se stesso, perché a quel punto si avvicinerebbe alla conferma. Le dichiarazioni di Fonseca, del resto, non sono pre-tattica rispetto a un futuro che è effettivamente ancora da decidere. La Roma è tentata dal percorrere altre strade, questo sì, che si chiamino Allegri o Sarri. Ma non c’è ancora una decisione definitiva, come del resto per quanto riguarda anche altri aspetti di quello che sarà. Tanto passa, inevitabilmente, dallo splendido percorso europeo che i giallorossi stanno portando avanti. E sperano si chiuda con l’happy ending.