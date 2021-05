Forestieri giura amore all'Udinese: "Vorrei restare, qui sto bene. Darò sempre tutto"

Fernando Forestieri, argentino di casa Udinese, ha rilasciato un'intervista a Il Gazzettino dove si candida e dice di sentirsi pronto per giocare contro il Bologna. E' stata per lui una stagione travagliata ma è pronto per diventare protagonista e rilanciarsi nel finale. Anche perché di mezzo c'è anche un contratto in scadenza nell'estate del 2022. "Il massimo impegno lo garantisco a prescindere, non mi sono mai tirato indietro. Credo di poter dire che tutti vogliamo finire bene la stagione. Per il contratto non dipende solo da me, io voglio restare senza dubbio. Mi piace Udine e l'Udinese, anche la mia famiglia vorrebbe restare ancora in Friuli".