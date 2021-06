FOTO - 3-0 alla Svizzera e pass per gli ottavi in tasca per l'Italia: le migliori immagini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Ieri alle 23:27 Serie A di di @Lore_Dibe88

Prima la doppietta di Manuel Locatelli, poi il tris di Ciro Immobile, per il secondo 3-0 consecutivo per l'Italia a Euro 2020 che ha garantito il passaggio del turno alla Nazionale di Roberto Mancini. Adesso l'ultima sfida contro il Galles per stabilire se gli azzurri passeranno per primi o per secondi. Di seguito le migliori immagini della sfida dell'Olimpico:

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: formazione Italia © foto di www.imagephotoagency.it

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: formazione Svizzera © foto di www.imagephotoagency.it

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Manuel Locatelli © foto di www.imagephotoagency.it

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Manuel Locatelli © foto di www.imagephotoagency.it

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: gol Manuel Locatelli © foto di www.imagephotoagency.it

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: gol Manuel Locatelli © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Manuel Locatelli © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Leonardo Bonucci © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Liverani/Image Sport nella foto: gol Manuel Locatelli © foto di www.imagephotoagency.it

Mg Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Ciro Immobile © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Ciro Immobile © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza Italia fin gara © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza Italia fin gara © foto di www.imagephotoagency.it

Roma 16/06/2021 - Euro 2020 / Italia-Svizzera / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza fine gara Gianluigi Donnarumma-Leonardo Bonucci © foto di www.imagephotoagency.it