FOTO - Atalanta, la rifinitura a Zingonia in vista della sfida di domani contro il Real Madrid

L'Atalanta ha svolto questa mattina a Zingonia la rifinitura in vista della sfida di domani in Champions League contro il Real Madrid. Di seguito le foto dell'allenamento dei nerazzurri in preparazione al match valido per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea.