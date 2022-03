FOTO - Festa Roma dopo la vittoria nel derby, Abraham guida le celebrazioni all'Olimpico

Dopo un derby vinto 3-0 sulla Lazio e una prestazione maiuscola che non ha mai visto in discussione un risultato sbloccato già al minuto uno, è iniziata la festa in piena regola della Roma. Già all'interno dello stadio Olimpico, con l'attaccante Tammy Abraham grande protagonista in prima persona dei giri di campo finali per celebrare assieme a compagni e tifosi, ma senza Mourinho, il successo appena conseguito, anche grazie al pesante contributo dato dai due suoi gol.

Di seguito alcune delle migliori immagini del momento, fornite da TMW.