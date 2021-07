FOTO - Lazio, proseguono le visite mediche in Paideia. C'è anche Radu, ha rinnovato

Proseguono le visite mediche in casa Lazio, adesso i giocatori sono in Paideia. Presente anche Stefan Radu, il cui contratto è scaduto il 30 giugno: il rumeno ha rinnovato con la Lazio ma la società ancora non lo ha comunicato.