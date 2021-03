Fotonotizia - Lo striscione dedicato a Davide Astori allo stadio di Cagliari

In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, il Cagliari ricorda Davide Astori. Alla Sardegna Arena, al centro della Curva Sud, è stato allestito uno striscione a lui dedicato. Al minuto 13, per 13 secondi, verrà proiettata inoltre una foto di Davide sui maxi schermi: si tratta di un’iniziativa della Lega Serie A in programma in tutti gli stadi della 25ª giornata.