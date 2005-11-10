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Frosinone, volto nuovo a centrocampo: arriva Anouar El Azzouzi. I dettagli del contratto
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Nuovo centrocampista per il Frosinone. Il club ciociaro ha infatti comunicato di essersi assicurato le prestazioni di Anouar El Azzouzi. Classe 2001, vestirà la maglia giallazzurra, si legge nel comunicato stampa, fino al 30 giugno 2029.
El Azzouzi era libero a costo zero dopo l’ultima esperienza in Germania con il Fortuna Dusseldorf. È il primo affare portato a termine dalla dirigenza del Frosinone dopo l’arrivo di una nuova metodologia di lavoro, basata soprattutto sui dati.
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