Frustalupi: "Napoli, sarebbe giusto andare avanti con Conte. Più facile la continuità"

“Quando c’è la continuità di guida tecnica è sempre una cosa positiva, perché c’è già un’impostazione, i giocatori conoscono i codici dell’allenatore, la società sa quali sono le sue prerogative per il mercato”. Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri ed ex allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato così, a Radio TuttoNapoli, dell’eventuale permanenza di Antonio Conte in panchina: “Quindi, quando c’è una continuità tecnica, specialmente di fronte a buoni risultati, è sempre meglio secondo me. Cambiare guida tecnica è chiaro che comincia un nuovo corso, quindi comincerebbe un nuovo corso, quindi qualche accorgimento diverso sia per il campo che per quanto riguarda il mercato sicuramente ci sarebbe. E penso che la continuità tecnica sarebbe più facile rispetto a quello che prosegue, però può essere anche che cambiando vada in meglio. Però Napoli: primo anno primo, secondo anno Conte secondo."

Che campionato è stato quello del Napoli?

"È normale che l’anno scorso l’Inter è arrivata fino in fondo alla Champions League e sicuramente ha perso molti punti per strada. Quest’anno, alla fine, uscendo ai playoff, l’Inter ha avuto molte meno partite in Champions e quindi alla fine è riuscita a fare dei punti in più per un cammino più efficace. È chiaro che il Napoli ha avuto tanti infortuni e qualche punto per strada sicuramente l’ha perso anche lui.

Però ricordo anche l’Inter che ha avuto vari infortuni: Dumfries, Çalhanoğlu, Lautaro. Il Napoli ne ha avuti di più e purtroppo quando si fanno le coppe, soprattutto la Champions che adesso con otto partite del girone è parecchio impegnativa, gli infortuni sono all’ordine del giorno”.