Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata"

Lo storico braccio destro di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato una intervista a StileTv, nel corso della quale ha riconosciuto una difficoltà che oggi il Napoli di Conte si trova ad affrontare: "Oggi non è facile giocare ogni 3 giorni, e lo ha dimostrato l’Inter l’anno scorso: arrivando in finale di Champions, ne ha risentito in campionato", le sue parole riportate da Napolimagazine.

Sulla lotta per il Tricolore di quest'anno, spiega: "L’anno scorso il campionato è stato bellissimo, Il Napoli in questa stagione è favorito, ha mantenuto la guida tecnica e ha fatto un mercato estivo importante. Non a caso, è primo in classifica. L’Inter è la squadra più attrezzata per insidiarli, mentre il Milan può usufruire dello stesso vantaggio del Napoli dell’anno scorso, cioè non giocare le coppe. Tutti vogliono giocare in Europa, ma per il campionato può rappresentare uno svantaggio. E non dimentichiamo Roma e Juventus".

Fra i ricordi, spazio a un rimpianto legato alle due Supercoppa italiane perse, nel 2012 contro la Juventus e nel 2024 contro l'Inter: "La Supercoppa del 2012 fu proprio rubata, con l'espulsione di Pandev, lasciamo perdere. Meglio ricordare la finale vinta. La Supercoppa invece 2024 resta un grande rimpianto perché, dopo aver vinto la semifinale contro la Fiorentina, la finale è stata equilibrata fino all’espulsione e potevamo giocarcela fino alla fine. Purtroppo è stata decisa da una doppia ammonizione forse troppo frettolosa”.