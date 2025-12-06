Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'ex Frustalupi: "Napoli è la favorita per lo Scudetto. Con la Juve non è una gara come le altre"

L'ex Frustalupi: "Napoli è la favorita per lo Scudetto. Con la Juve non è una gara come le altre"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 13:30Serie A
Andrea Piras

L'ex membro dello staff del Napoli con Walter Mazzarri Niccolò Frustalupi ha raccontato ai microfoni di Radio TuttoNapoli: "Napoli-Juventus non sarà una gara come tutte le altre, Spalletti sarà sicuramente emozionato. L’unica cosa positiva dell’avere tanti infortuni è che la formazione non si può sbagliare, a maggior ragione dopo aver fatto turnover in Coppa Italia. In questo momento il giocatore della Juventus che fa la differenza è Yildiz. Noi in Primavera l’avevamo anche incontrato e ci eravamo resi conto che era un giocatore fuori dalla norma

Scudetto? Il Napoli al completo è la favorita per lo Scudetto visto che ha mantenuto lo stesso allenatore e ha fatto un mercato di altissimo livello. È chiaro che gli infortuni incidono, ma questa è la difficoltà nel giocare ogni tre giorni. Purtroppo il calendario è questo e bisogna adattars. È difficile andare avanti in tutte e due le competizioni, si è visto lo scorso anno con l’Inter che alla fine non ha vinto niente. A Napoli Spalletti vinse lo Scudettk e fece quarti di Champions League, ma fu una cosa eccezionale perché portare avanti entrambe le cose è molto difficile.

Più felice della prima esperienza al Napoli o più i rimpianti per la seconda? Pesa sicuramente di più il fatto di aver fatto risultati straordinari nella prima esperienza, ci fu una crescita splendida in quei quattro anni. Cancellare quell’esperienza è impossibile, sia per me che per Mazzarri. Quando siamo tornati la cosa che mi è dispiaciuta è stata restare così poco perché riuscire a incidere in tre mesi, senza Osimhen e Anguissa, con tanti infortuni, è stato difficile. Se fossimo rimasti credo che nella parte finale di stagione sarebbe cambiato qualcosa, con tutto il rispetto per chi è venuto dopo, ma stavamo facendo un percorso".

Articoli correlati
Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata" Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata"
Napoli, l'ex vice di Mazzarri: "Ambrosino attaccante completo, Vergara ragazzo di... Napoli, l'ex vice di Mazzarri: "Ambrosino attaccante completo, Vergara ragazzo di talento"
Frustalupi a RFV sulla Fiorentina: "Pioli è un grande tecnico, saprà gestire la squadra"... Frustalupi a RFV sulla Fiorentina: "Pioli è un grande tecnico, saprà gestire la squadra"
Altre notizie Serie A
Torino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'" Live TMWTorino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'"
Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"... Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"
Qui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli TMWQui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli
Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"... Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"
Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"... Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"
Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai" Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai"
Sassuolo, Grosso: "Abbiamo una chance importante per migliorare la classifica" Sassuolo, Grosso: "Abbiamo una chance importante per migliorare la classifica"
Il Bologna ritrova la doppia punta: Immobile-Castro arma in più per Italiano all'Olimpico... Il Bologna ritrova la doppia punta: Immobile-Castro arma in più per Italiano all'Olimpico
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata
4 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini: "Dybala? Il suo unico problema è se sta bene oppure no"
Immagine top news n.2 Napoli, Buongiorno cuore granata: "Ci sarà la mia famiglia. Noi Capitan America, la Juve..."
Immagine top news n.3 Milan, Ricci e la parola bandita dallo spogliatoio: "Scudetto? Allegri non ce lo fa pronunciare"
Immagine top news n.4 A Lecce brilla la stellina Berisha: lo racconta il responsabile del settore giovanile dello Young Boys
Immagine top news n.5 La storia finita tra Mainoo e lo United. Amorim sbotta e ora Conte spera
Immagine top news n.6 Alessandro Ruggeri a 360 gradi: "Klopp il dopo Gasp? Sarei tornato allo stadio"
Immagine top news n.7 Il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e le sirene delle big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"
Immagine news Serie A n.3 Qui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Un altro 'Idzes' per il Venezia: ai lagunari piace l'indonesiano Jenner
Immagine news Serie B n.2 Salvatori: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Vedo bene Monza, Venezia e Modena"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, idea Mazzitelli per il centrocampo. Sul cagliaritano c'è anche la Sampdoria
Immagine news Serie B n.4 Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra terra"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si guarda a un esubero di Serie A per il centrocampo: piace Valoti della Cremonese
Immagine news Serie B n.6 L'ex Padova Coppola: "Andreoletti ha fatto miracoli, mascherando lacune d'organico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo: "Novara da non sottovalutare. I tifosi alzano la nostra autostima"
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tabbiani: "Vittoria assolutamente meritata. E' un piacere allenare questi ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "La squadra cresce in consapevolezza, gruppo di ragazzi straordinario"
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Venturato: "Questo gruppo ha dei valori e abbiamo ampi margini di crescita"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, Bolsius: "Ci teniamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women-Milan, le formazioni ufficiali: Kyvag dal 1° in attacco. Floe guida le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si riparte col 'classico' Roma-Juventus. Milan in casa del Napoli
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?