Napoli, il vice di Mazzarri rivela: "Avevamo chiesto Buongiorno, arrivò solo con Conte"

Il Napoli ritrova il Chelsea e la mente di molti va alla sfida del 2012. Che Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri, visse da protagonista in panchina: “È stata una serata che è rimasta nella mia memoria, come penso in quella di tanti tifosi del Napoli - dice a Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli, parte del gruppo TMW -. È stata una notte veramente bellissima ed emozionantissima per me, perché ero in panchina ed ero ancora abbastanza giovane. È stata davvero una grande serata. Come dicevi, mi stanno chiamando in tanti da Napoli per ricordare quei momenti: è sempre un piacere. C’era tutta la città in fibrillazione. Erano passati tanti anni, dai tempi di Maradona, dall’ultima partecipazione in Champions. Già nelle partite del girone si percepiva un’atmosfera incredibile: una città intera che spingeva la squadra. Noi eravamo praticamente tutti esordienti in Champions, giocatori e staff. Avevamo fatto l’Europa League l’anno prima, quindi battere il Chelsea in casa fu un’impresa enorme. Purtroppo non bastò, anche se poi il Chelsea vinse addirittura la Champions League”.

Ora il Chelsea sembra una montagna per la squadra di Antonio Conte: “Gli infortuni incidono molto sulla preparazione, è chiaro. Quando sono così tanti non è facile. Detto questo, il Napoli viene da due scudetti e da tante partecipazioni in Champions: oggi è una squadra esperta in questa competizione, con calciatori molto più rodati rispetto a quelli che avevamo noi all’epoca. È una partita difficilissima, ma sono fiducioso: se il Napoli fa il Napoli, può portare a casa la vittoria. Antonio Conte ha lanciato un appello ai tifosi. Il Maradona sarà gremito? Incide tantissimo. Ai nostri tempi il pubblico fu determinante. Senza togliere nulla ai calciatori, che erano eccezionali, noi eravamo inferiori a certi avversari sulla carta. Riuscire nell’impresa fu anche merito dei tifosi che ci trascinarono. Stasera il Napoli, con tutti questi infortuni, ha bisogno dell’aiuto del suo stadio”.

Nel corso della chiacchierata, Frustalupi si è soffermato sul non felicissimo ritorno dei due a Napoli, nell’anno successivo allo scudetto conquistato da Spalletti: “Il rimpianto è non aver avuto tempo. Siamo arrivati a metà novembre con una squadra già in difficoltà. C’erano infortuni, la Coppa d’Africa, un mercato di gennaio non all’altezza. A febbraio avevamo superato il girone e ci preparavamo al Barcellona, ma non ci fu la possibilità di andare avanti. Il rimpianto è non aver potuto portare avanti il lavoro. Alcuni acquisti di quell’anno – Lindström, Natan, Cajuste, Ngonge – hanno fatto fatica. Erano giocatori adatti al Napoli? Col senno di poi è facile giudicare. Erano acquisti fatti prima del nostro arrivo. Credo siano buoni giocatori, ma il Napoli veniva dallo scudetto: sostituire Kim e Lozano non era semplice. Forse erano un po’ troppo giovani per reggere subito quel peso. Ngonge è arrivato a gennaio con noi. Il mister aveva chiesto un difensore in più, che non arrivò. Il mercato di gennaio è sempre complicato. Quell’anno c’era un po’ di confusione generale, anche a livello societario. È stato riconosciuto anche dal presidente. Noi ad esempio avevamo chiesto un difensore, Buongiorno, che poi è arrivato qualche mese dopo con Conte".