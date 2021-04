Furia De Laurentiis sui diritti TV: "Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti"

"Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti!". Questo il clamoroso sfogo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, dove si parla delle tensioni in Lega e del nervosismo del presidente del Napoli: "La situazione di paralisi che contraddistingue l’attività della Lega sta innervosendo Gabriele Gravina, stanco anche dei continui attacchi personali di alcuni presidenti. Non ultimo Aurelio De Laurentiis che lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci", scrive il quotidiano.

Oggi Gravina a Dal Pino ribadirà la necessità che la Lega si adegui a principi informatori del Coni e alle regole della Federcalcio. Del resto, con la maggioranza a 14, i lavori procedono a rilento: anche ieri i presidenti non hanno trovato una sintesi sui criteri di distribuzione della quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori. "Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti" ha commentato De Laurentiiis.