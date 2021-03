Gaich e Brunetta non riescono a ripetersi: ko per 3-0 con l'Argentina U23 contro il Giappone

Argentina Under 23 ko nella seconda amichevole disputata oggi contro i pari età del Giappone. Stavolta l'ariete del Benevento, Adolfo Gaich, non ha infatti trovato la via della rete pur restando in campo 83 minuti, così come il fantasista del Parma Juan Brunetta ha giocato 69 minuti senza incidere. A decidere il match sono state così le marcature di Hayashi al 45' e di Itakura al 68' e 73': 3-0 finale per i nipponici.

La prima sfida fra le due Nazionali giovanili, venerdì scorso, era finita invece 1-0 a favore dell'Albiceleste del ct Batista proprio grazie a una rete del Tanque Gaich, già castigatore in campionato della Juventus.