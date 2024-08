Ufficiale Adolfo Gaich giocherà ancora in Turchia: il CSKA lo presta all'Antalyaspor

Adolfo Julián Gaich torna in Super Lig. L'attaccante argentino, 25 anni e vecchia conoscenza del calcio italiano (ha vestito le maglie di Benevento e Verona, segnando 4 gol in 31 partite), lascia nuovamente il CSKA Mosca in prestito e si trasferisce all'Antalyaspor.

Gaich, classe 1999, ha giocato con il Rizespor nell'ultima stagione, firmando 11 reti e 1 assist. Cresciuto nel San Lorenzo, che lo cedette nel 2020 al club russo, in carriera è transitato anche dall'Huesca.