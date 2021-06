Galliani: "Peccato non vedere al Milan due prodotti del vivaio come Pessina e Locatelli"

vedi letture

Raggiunto da Sky a margine dell’evento legato all’apertura del calciomercato in quel di Rimini, Adriano Galliani commenta la Nazionale di Mancini e i suoi azzurri preferiti: “Il cuore batte lì, Gigio, Locatelli, Pessina. Sono tutti ragazzi nostri, sono molto felice e sono giocatori a cui sono legato affettivamente”.

Pessina fu pagato 30 mila euro, vero?

“Sì, perché quel giorno decisi di aiutare i dipendenti del Monza, che non prendevano gli stipendi da mesi. Si poteva prendere a zero, venne al Milan: mi dispiace tanto, io sono molto amico di suo papà e di suo nonno, per due giocatori del settore giovanile, come lui e Locatelli, che a 11 anni riuscimmo a portare dall’Atalanta”.