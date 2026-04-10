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Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"

Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Garbo Twitter
Oggi alle 16:00Serie A
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Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà nella giornata di oggi. Queste le sue parole:

Commentare i risultati delle italiane dopo le partite di ieri non è facile. Che ne pensi?
"Questo è il nostro calcio ormai. Siamo ridicoli dovunque e prendiamo schiaffi da tutti. Quest'anno non si sono salvati neanche alcuni club. Io ho letto il rapporto di Gravina sul calcio italiano ed effettivamente bisogna dire che è uan fotografia emblematica di come sia messo oggi il calcio italiano. Leggendolo spero che nel giro di venti, trenta o quarant'anni potremo ripartire. Per aiutare la Nazionale invece bisognerebbe consentire alcune riforme, sempre che le leghe delle varie categorie lo consentano invece che pensare sempre al proprio orticello".

Col senno di poi credi che la Fiorentina avrebbe potuto far meglio tenendo Pioli?
"Questa era una squadra che alla vigilia del campionato pensavamo potesse lottare per l'Europa, mentre per tutto l'arco della stagione è rimasta in zona retrocessione o a ridosso della zona retrocessione. Quando qualcuno dice che questa squadra è inallenabile forse ha ragione".

Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028. Prolungamento meritato?
"Secondo me il rinnovo di Spalletti è sacrosanto. Per quanto riguarda la programmazione del prossimo anno invece non andrei su un instant team, soprattutto se si parla di giocatori sul finale di carriera. Da noi serve valorizzare chi è in rampa di lancio. Del resto Vincius quando arrivò a Madrid non era ancora pronto ma venne lanciato ugualmente, così come Velasco ha ragione quando dice che uno come Yamal in Italia farebbe panchina".

Gasperini ha detto che la Roma non gli aveva espressamente chiesto il quarto posto. Lo trovi giusto?
"Ma certo. Ad inizio campionato più forti della Roma c'erano Inter, Napoli, Milan, Juventus e forse anche Atalanta. A Gasperini è stato fatto un contratto triennale proprio per costruire nel tempo una squadra da Champions League, ma per questa stagione era tutt'altro che scontato".

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