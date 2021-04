Gasp cambia l'Atalanta e il suo sistema di gioco per battere la Juve: "Ecco perché la difesa a 4"

vedi letture

L'Atalanta è cambiata e il nuovo atteggiamento tattico a quattro è stato tra le armi di Gian Piero Gasperini per battere oggi la Juventus. Di questo ha parlato oggi a Sky Sport. "Maehle a destra per fronteggiare Chiesa? Un po' per quello. Non avevamo Hateboer, Romero - che per noi è un giocatore importante di più se giochi a quattro se non a tre - ma il motivo principale era giocare la partita nell'arco dei 90 minuti. Quando si arriva nei minuti finali le energie vengono un po' meno da ambo le parti e lì se sei in gara la maggior parte della partite si decidono in quei momenti. E' stata un'evoluzione per questo continuo a ringraziare i giocatori per la loro applicazione e attitudine, compresi anche quelli che non riesco a utilizzare che hanno valore. Non c'è molta differenza, sono solamente dei particolari. "Avevamo provato l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 99 gol in campionato giocando a lungo con Ilicic, Gomez e Pasalic, senza apparentemente attaccanti. Quest'anno abbiamo trovato delle difficoltà in alcune partite dove non riuscivamo a sbloccare. In altre partite più aperte facevamo più gol. La cosa è nata da lì e dalle caratteristiche dei giocatori".