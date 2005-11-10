Roma, Gasperini: "Scudetto? Vediamo dopo 20 partite di quale obiettivo parlare"

Tecnico della Roma: "L'asticella si alza migliorando ogni giorno"

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili: si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta". E' la risposta di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nell'intervista a Sky Sport Insider alla domanda se si possa sognare lo Scudetto alzando l'asticella dopo lo scorso anno, anche alla luce delle quattro vittorie in altrettanti turni di campionato. "Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili, ed è giusto così: la gente ha i suoi sogni, vuole il massimo - ha aggiunto -. Per quanto riguarda noi, come ogni anno, dobbiamo guardare in faccia la realtà. E la realtà è che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite.

Fissarli dopo quattro o cinque giornate non ha senso. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l'unico obiettivo concreto". In arrivo poi ci sono i big match contro Inter, Como, Real Madrid e Napoli. "Sarà il momento per misurarci e per vedere, al cospetto di queste squadre, cosa siamo in grado di fare", ha concluso il tecnico. (ANSA).