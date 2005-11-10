Napoli, mattinata di lavoro in vista della trasferta contro la Fiorentina. A parte Anguissa
Prosegue a pieno ritmo la marcia di avvicinamento del Napoli alla sfida di domenica contro la Fiorentina, in programma alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina sul terreno di gioco del Napoli Training Center per continuare a preparare una trasferta delicata, fondamentale per dare continuità al successo ottenuto nell'ultima al Maradona contro il Bolgona.
Lavoro tattico in campo per il gruppo, Anguissa a parte
Come riferito dal Napoli in un report pubblicato sul proprio sito, nel corso della seduta mattutina, la squadra ha svolto prima una prima fase dedicata al riscaldamento e all'attivazione muscolare. Successivamente, lo staff tecnico ha focalizzato l'attenzione su un approfondito lavoro tecnico-tattico. Per quanto riguarda Anguissa, il centrocampista ha svolto una sessione di allenamento personalizzata, dividendosi tra il lavoro di potenziamento in palestra e alcuni esercizi specifici svolti direttamente sul campo.