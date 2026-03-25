Live TMW Gattuso: "Da sette mesi la gente mi chiede di portare l'Italia ai Mondiali. Penso positivo"

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15.30 - Ci siamo. Intorno alle 16.30 scatterà ufficialmente la vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. E' atteso nella sala stampa dello Stadio di Bergamo il commissario tecnico della nostra Nazionale Gennaro Gattuso per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

16.50 - Ha inizio la conferenza stampa - "Senti la spinta del paese? Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo".

Stanotte ha dormito? Le ultime esperienze sono da ricordare o da dimenticare?

"Domani bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".

Lippi ha detto che gli somigli...

"L'ho letto e mi sono emozionato, le sue parole mi hanno emozionato e lo ringrazio".

Come stanno Bastoni e Politano?

"Mancini, Politano, Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione. Ieri Bastoni ha fatto 30/35% con la squadra, poi lo proviamo stare. Anche Scamacca ha fatto qualcosa, gli unici in dubbio sono Bastoni e Scamacca".

TMW - Provati gli eventuali rigori? Chi è il rigorista di questa Nazionale?

"Retegui è il rigorista. Ieri li abbiamo provati, tutta la squadra ha calciato tre rigori a testa. Ci siamo portati avanti, sappiamo che c'è la possibilità e l'abbiamo provata".

C'è un Sinner in questa Nazionale?

"Lo spirito di squadra. Abbiamo giocatori importanti, ma mi piacerebbe vedere il suo spirito in tutta la Nazionale".

Cosa ti senti di dire agli italiani?

"Sta a noi. Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti".

Ha guardato gli spareggi del passato?

"Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e lì siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani".

Kean-Retegui-Esposito, dipende dalla forma o si pensa anche al 31?

"Non penso al 31, ma a domani. E ho la consapevolezza di avere attaccanti forti".

Pensa l'Irlanda del Nord sia capace di giocare anche in campo aperto o sia solo lanci lunghi e piazzati?

"No, ma ho visto le ultime loro gare e questa è la caratteristica principale. Dobbiamo stare attento sui piazzati, dobbiamo fare attenzione alla loro cattiveria. Poi Spencer quando ti attacca può farti male, ma le caratteristiche principali sono queste. E' una squadra verticale che tutto quello che fa lo fa in maniera egregia".

Le due mancate qualificazioni ha cambiato la percezione della Nazionale? Quanto aumenta la pressione su di lei?

"E' vero. Ma noi domani ci giochiamo qualcosa di importante. La responsabilità non è dei tifosi, sono state due delusioni pazzesche. Però oggi non c'è tempo di parlare del passato, ma del nostro obiettivo. Dobbiamo riuscire ad andare a questo Mondiale perché è fondamentale per noi. L'obiettivo è quello di riuscire a tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti".

Gara da preparare più a livello mentale?

"E' da preparare da tutti i punti di vista. Gare semplici non esistono più. Devi stare sul pezzo per 95 minuti, se non sei preparato... Dobbiamo essere pronti, domani avremo le nostre difficoltà. Bisognerà saper difendere sulle seconde palle, servirà il dente avvelenato. Le gare facili non esistono più".

Paragonato al Mondiale 2006, quanto è importante questa gara?

"Quello è un altro mondo, sono passati talmente tanti anni che non ricordo nemmeno più le gare che ho giocato... E' la più importante sì, per la responsabilità che mi sento addosso non c'è paragone".

Le apprezza le qualità dell'Irlanda del Nord?

"Dobbiamo essere bravi a non perdere le seconde palle, ad avere una buona percentuale di recuperi. A scappare in maniera corretta e non farci trovare piatti, quando impattiamo col centrale dobbiamo dare la giusta copertura. Non dobbiamo sottovalutare e pensare che il compagno ci mette una pezza, serve annusare il pericolo".

Ci puoi raccontare un aneddoto di questi giorni che ti ha fatto aumentare la fiducia?

"Tre, quattro, cinque di loro a inizio ritiro non si reggevano in piedi e alla fine c'erano. Scamacca non è voluto andare a casa. Lo spirito mi è piaciuto, io mi diverto molto in campo con loro. Riesco anche a cazzeggiare qualche volta, ma poi ognuno sa stare al suo posto. Tutto questo però dobbiamo metterlo in campo e raccogliere quanto stiamo salutando".

Cosa dici alla tua squadra per non perdere di nuovo il Mondiale? E' strano vedere una Coppa del Mondo senza l'Italia...

"Lo so che è strano. A me non piace raccontare ai giocatori quello che ho vissuto io. I giocatori le emozioni devono provarle, se non hai il formicolio quando giochi queste gare puoi dire ciò che vuoi... Bisogna entrare in campo e l'avversario non si può sottovalutare, loro sono arrivati fin qui perché hanno il veleno. La prima palla e l'ultima è come se fosse l'ultima della loro vita e non puoi sottovalutare questo, noi dobbiamo rispondere colpo su colpo".

C'è la consapevolezza nei tuoi che devono passare da questa pagina di sofferenza?

"Penso di sì. Se capiscono, se siamo stati bravi... In questa gara ci sono due partite, quella con e quella senza palla. La sofferenza dobbiamo metterla quando non abbiamo palla, poi quando l'abbiamo noi dobbiamo metterla in campo con la nostra velocità e arrivare nei loro 20-25 metri con qualità sviluppando il tutto in maniera corretta".

17.12 - Conclusa la conferenza stampa.

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Il programma

Ha preso il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata domani allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.